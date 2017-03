Chicago affonda Golden State (orfana di Durant)

NEW YORK - I Chicago Bulls vincono 94-87 contro i Golden State orfani di Kevin Durant, che incassano la seconda sconfitta consecutiva: gli Warriors interrompono così la striscia di 146 gare senza subire due ko in fila in regular season. Butler ne segna 22. Non bastano i 23 di Curry. Chicago Bulls-Golden State Warriors 94-87. Gli Hornets di Marco Belinelli, che chiude con 7 punti, vanno k.o. a Phoenix, non bastano invece i 45 punti di Russell Westbrook ai Thunder per evitare la sconfitta a Portland.

Questi i risultati della notte NBA:

Chicago Bulls-Golden State Warriors 94-87

Phoenix Suns-Charlotte Hornets 120-103

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 114-109.