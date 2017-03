LeBron James e Kyrie Irving spettacolo: 81 punti in due

NEW YORK - San Antonio continua la caccia a Golden State, New Orleans si allontana ulteriormente dai playoff. E' il verdetto di una partita vinta dagli Spurs al supplementare. Leonard decide con 31 punti. LeBron James e Kyrie Irving danno spettacolo con uno show da 81 punti in due (38 King James, 43 il compagno di squadra) buono per regalare a Cleveland (record con 25 triple) una preziosa vittoria ad Atlanta. Dall'altra parte Hardaway dice 36. Toronto si prende la rivincita contro Washington e aggancia gli Wizards al terzo posto. Norman Powell ne mette 21, il suo massimo in stagione, mentre il miglior realizzatore è DeMar DeRozan con 32 punti.

Super Russell Westbrook che chiude con 48 punti

Il neo arrivo Justin Anderson, decisivo nel match vinto in volata dai Sixers contro i New York Knicks. La sfida sotto canestro la vince Nikola Vucevic con i suoi 25 punti e 9 rimbalzi a fronte dei 15 e 18 rimbalzi di Hassan Whiteside e Orlando supera Miami. Russell Westbrook chiude con 48 punti, 17 rimbalzi, 9 assist e anche un accenno di rissa con il giovane schiacciature Derrick Jones Jr. ma Oklahoma si inchina a Phoenix. Tutto il quintetto base di Boston chiude in doppia cifra, dai 13 ai Amir Johnson ai 18 di Isaiah Thomas ed espugna lo Staples Center di Los Angeles. , George Hill è protagonista di una partita offensiva quasi perfetta che chiude con 10/12 dal campo, 3/3 dall'arco e 10/11 ai liberi per 34 punti, suo massimo stagionale nella vittoria di Utah su Brooklyn.

I risultati delle partite della notte NBA:

Philadelphia 76ers-New York Knicks 105-102

Washington Wizards-Toronto Raptors 106-114

Orlando Magic-Miami Heat 110-99

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers 130-135

Milwaukee Bucks-L.A. Clippers 112-101

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies 104-100

Utah Jazz-Brooklyn Nets 112-97

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 118-111

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs 98-101

L.A. Lakers-Boston Celtics 95-115