Il Napoli batte la Roma, 1-2 all'Olimpico

ROMA - Colpo esterno del Napoli che batte la Roma 2-1 grazie ad una doppietta di Mertens, di Strootman la rete del 2-1, e si porta a meno due punti dal secondo posto dei giallorossi. Partita ricca di emozioni all'Olimpico dove il Napoli gioca meglio per più di un'ora ma nel finale esce fuori la Roma che non riesce a concretizzare le tante palle gol create. Comincia bene il Napoli nel primo tempo che attacca alta la Roma sulla trequarti con un buon pressing ma le occasioni da rete vere latitano. Al primo vero affondo il Napoli passa in vantaggio: al 26' veloce ripartenza degli azzurri con Hamsik, verticalizzazione per Mertens che buca i centrali di difesa e supera Szczesny, in uscita, con un preciso tocco sotto. La Roma però non ci sta e al 33' sfiora il pareggio con Strootman che di sinistro servito da El Shaarawy calcia alto da buona posizione.

Espulso Sarri per proteste

Nella ripresa i giallorossi partono forte e dopo 3' sono pericoloso con un destro di Nainggolan che si spegne però sulla traversa grazie a una deviazione di Koulibaly. Al 5' però il Napoli raddoppia ancora con Mertens che servito perfettamente da Insigne non sbaglia da due passi. Passa un minuto e ci provano i giallorossi con Perotti ma il suo tiro a giro è parato da Reina. Al 54' il Napoli riparte velocemente in contropiede con Callejon che lascia partire un traversone basso dove però Rudiger è bravo a deviare in angolo. Al 69' è ancora Roma pericolosa con Bruno Peres ma il suo destro a botta sicura è alto. Due minuti dopo l'arbitro espelle Sarri per proteste. Al 78' ripartenza veloce dei giallorossi con Dzeko lanciato in profondità che serve Salah al limite dell'area che però calcia a lato. Al 39' percussione centrale di Rog di 30 metri che si porta a tu per tu contro Szczesny, ma il portiere polacco è bravissimo a mettere in angolo. Un minuto dopo Reina sbaglia un rinvio servendo Nainggolan che di prima serve Salah che si invola verso Reina ma il suo tiro si stampa sul palo. All'89' i giallorossi trovano il meritato gol del 2-1 con Strootman che di mancino batte Reina sul palo lontano. La Roma ci crede e nei 5' di recupero sfiora la rete in due occasioni: prima con Perotti dove Reina si supera deviando sulla traversa e poi con Salah.

Spalletti amaro: «Scudetto? Adesso la vedo dura»

Dopo la sconfitta in casa contro il Napoli mastica amaro Luciano Spalletti. Il tecnico della Roma parla di resa scudetto: «E' dura e molto dipenderà dalla Juventus. Quando perdi queste partite si ribaltano anche gli stati d'animo però dobbiamo giocare ancora molte partite». Spalletti sul ko è lucido, ammettendo che il Napoli ha giocato meglio: «Sono stati molto più bravi nella circolazione palla, mentre noi nel primo tempo non siamo riusciti ad alzare i ritmi: ci hanno fatto penare per riconquistarla. Nel primo tempo hanno meritato il vantaggio, mentre nel secondo la partita è stata un'altra: c'è stata anche un po' di casualità, ma la partita è stata un'altra». Il tecnico giallorosso però non vuol sentire parlare di stanchezza: «E' sbagliato: nel secondo tempo abbiamo avuto un comportamento totalmente diverso rispetto alla prima parte di stagione, il finale di partita dice che l'alibi della stanchezza non esiste. Abbiamo un periodo di partite ancora importanti e dobbiamo affrontarle con la mentalità giusta. Oggi, invece, nel primo tempo non siamo stati coraggiosi nel cercare qualche giocata veloce, nel pescare l'uomo tra le linee e loro ci hanno creato difficoltà. Nella ripresa lo spirito è cambiato ed è cambiata anche la fluidità della manovra».