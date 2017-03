China Super League: Cannavaro, è una falsa partenza

PECHINO - Esordio con sconfitta per Fabio Cannavaro nella Super League cinese. Il Tianjin Quanjian guidato dal tecnico napoletano è stato infatti battuto 2-0 in trasferta dal Guangzhou R&F nella prima uscita in campionato. Un gol per tempo risolvono la partita, al 29' va a segno il cinese Xiao Zhi e al 60' il brasiliano Renatinho. Deludenti le attesissime stelle del Tianjin Pato e Witsel. L'attaccante brasiliano, infatti, ha sbagliato tantissimo, fallendo più volte la possibilità, sul 2-0, di riaprire la partita. Ha deluso anche la regia del centrocampista belga Witsel.