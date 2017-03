Luis Enrique non molla: «Al Psg possiamo segnare 6 gol»

BARCELLONA - Nonostante il pesante 4-0 dell'andata contro il Psg il Barcellona crede nella remuntada nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico dei blaugrana Luis Enrique è carico: «Se una squadra riesce a farci 4 gol, noi allora possiamo farne sei. Non abbiamo niente da perdere e abbiamo invece tanto da guadagnare. Al di là di come è andata la gara d'andata, ora abbiamo altri 95' per ribaltare e far succedere di tutto - continua il tecnico spagnolo - da Parigi in poi sono successe molte cose, abbiamo migliorato il nostro rendimento e abbiamo più opzioni a più livelli. Dobbiamo essere ottimisti e lo siamo, cercheremo di creare i presupposti perché emergano le nostre qualità. E' pur sempre una partita di calcio e alla fine si vedrà se abbiamo meritato o meno di passare il turno».

Il ruolo dei tifosi

Per Luis Enrique sarà importante il sostegno dei tifosi e l'atteggiamento della sua squadra: «Il Camp Nou deve diventare una pentola a pressioni, c'è bisogno di uno stadio ipereccitato e non di silenzio, poi non ci metteremo il nostro. Questa squadra non ha fatto alcuna rimonta perché non ne ha mai avuto bisogno ma la mia fede in questa squadra resta a prescindere da quello che succederà domani. Non me ne frega nulla di entrare nella storia, mi importa solo di passare il turno - insiste l'allenatore del Barcellona - E sono convinto che a un certo punto ci andremo vicini e sarà allora che il nostro morale sarà alle stelle e quello degli avversari a terra».