Il Palermo passa a Baccaglini: «Raggiungeremo grandi risultati»

PALERMO - Giorno di passaggio di consegne a Palermo da Maurizio Zamparini al nuovo presidente rosanero: Paul Baccaglini. «Ho conosciuto Paul nel 2016 quando sono stato avvicinato da Cascio tramite Tacopina - dice l'ormai ex numero uno rosanero - Con Paul abbiamo parlato dei miei investimenti e con mia grande soddisfazione si è impegnato a trovare una soluzione e siamo arrivati alla conclusione di finanziare con il suo fondo anche il Palermo calcio e la costruzione del nuovo stadio».

Paul Baccaglini è un italo americano nato e cresciuto in America da padre americano e madre italiana. Arrivato in Italia ha terminato gli studi per poi intraprendere una carriera nel mondo della comunicazione prima in radio a RTL 102.5 poi in televisione a Italia 1 (Le Iene) ed MTV (Il Testimone). Esordisce così: «Grazie a Zamparini per avere introdotto una delle chiavi più importanti del progetto, l'aspetto legato alla gente di Palermo. Si tratta di un progetto sportivo ma anche di infrastrutture e creazione di posti di lavoro. C'è stato un duro lavoro fatto in silenzio. La salvezza? Dobbiamo crederci. Arrivo a Palermo con grande energia e positività, qui c'è gente incredibile e bellissima e spero oggi di poterci chiarire tra di noi. Zamparini ha messo il suo gruppo, il suo futuro nelle mani di un giovane, sono uno dei soci di questo fondo ma ci ho messo la faccia. Il nostro è un progetto che si realizzerà per tappe, un passo dopo l'altro. Dimostreremo che Zamparini si è fidato della persona giusta».

Il fondo in questione di cui Baccaglini è membro fondatore e rappresentante si chiama Integritas Capital che, a quanto si apprende, in meno di cinque anni si è imposto come «boutique investment solution» con clienti in ogni parte del mondo. Le cifre dell'affare sono top secret. «Quanto mi darà per le mie aziende sono cazzi miei - interviene Zamparini - io il Palermo posso averlo anche regalato per quel che mi riguarda». Lo stadio e il centro sportivo sono la chiave di questo progetto