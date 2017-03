Gallinari e Belinelli, serata con vittorie

NEW YORK - Due successi per gli azzurri della NBA. Gallinari mostra i muscoli e ne fa 18 contro i Kings e Denver supera Sacramento. Belinelli rimane all'asciutto ma Charlotte supera Indiana. Golden State centra sul parquet degli Hawks il secondo successo in fila, con Andre Iguodala che prende in mano le redini dei suoi, chiudendo con un season high di 24 punti e mettendo una pezza sull'ennesima prestazione sottotono di Curry e Thompson. San Antonio continua la sua inarrestabile marcia centrando l'ottavo successo consecutivo con 39 punti di Leonard. I Cavaliers perdono per la seconda volta in 3 giorni contro Miami ma la tegola più pesante è l'infortunio dopo 23 secondi dall'inizio della seconda frazione di Andrew Bogut, in campo per la prima volta in maglia Cavs da soli 58 secondi, che si frattura la tibia della gamba destra. I Clippers regalano un successo a Paul Pierce, all'ultima gara della sua carriera contro i suoi ex Celtics. Milwaukee infila il terzo successo consecutivo. Un super secondo tempo di Reggie Jackson regala ai Pistons la seconda vittoria consecutiva, chiudendo le porte di casa in faccia ai Bulls. Senza Carmelo Anthony i Knick strappano il successo sul campo dei Magic.

Questi i risultati della notte NBA:

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks 98-112

Orlando Magic-New York Knicks 105-113

Cleveland Cavaliers-Miami Heat 98-106

Atlanta Hawks-Golden State Warriors 111-119

Detroit Pistons-Chicago Bulls 109-95

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets 109-122

Charlotte Hornets-Indiana Pacers 100-88

San Antonio Spurs-Houston Rockets 112-110

Denver Nuggets-Sacramento Kings 108-96

Utah Jazz-New Orleans Pelicans 88-83

L.A. Clippers-Boston Celtics 116-102