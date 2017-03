Cade San Antonio, addio playoff per Belinelli

NEW YORK - Cade San Antonio. I 36 punti di Damian Lillard e un finale pieno di colpi di scena regalano a Portland la vittoria 110-106 sul campo di San Antonio. Agli Spurs non bastano i 34 di Leonard e il ritorno in campo di LaMarcus Aldridge. Le speranze playoff di Charlotte si infrangono contro i 39 punti realizzati da Paul George, decisivi nel successo 98-77 dei Pacers. Undici punti per Marco Belinelli. Miami supera New Orleans e vince la ventiduesima gara delle ultime 27 disputate grazie ad un super Goran Dragic: 33 punti con 11/18 dal campo e 5 bombe al suo rientro in campo. Serata da dimenticare per Chicago: contro Memphis arriva la settima sconfitta nelle ultime nove gare. Sotto di 7 punti all'inizio dell'ultima frazione di gioco, l'attacco di Dallas è esploso segnando 39 punti negli ultimi 12 minuti, grazie ai 10 a testa di Dirk Nowitzki e Seth Curry e sbancando Washington. 27 punti di serata per Isaiah Thomas, miglior realizzatore della partita, e Boston affonda Minnesota. La difesa grande protagonista della vittoria di Utah sul campo dei Pistons. 17ma tripla doppia di James Harden (18 punti, 12 rimbalzi e 13 assist) e Houston affonda Los Angeles. I Sacramento Kings vincono in trasferta la sfida contro i Suns, trascinati dai 21 punti nel solo quarto periodo di Skal Labissiere (32, con 11 rimbalzi alla fine). Milwaukee passa in trasferta sui Clippers grazie alla tripla di un Dellavedova.

I risultati della notte NBA

Washington Wizards-Dallas Mavericks 107-112

Indiana Pacers-Charlotte Hornets 98-77

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves 117-104

Miami Heat-New Orleans Pelicans 120-112

Detroit Pistons-Utah Jazz 83-97

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies 91-98

Houston Rockets-L.A. Lakers 139-100

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 106-110

Phoenix Suns-Sacramento Kings 101-107

L.A. Clippers-Milwaukee Bucks 96-97