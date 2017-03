Golden State a valanga, Gallinari infortunato

NEW YORK - Dopo i ko degli ultimi tempi, Golden State domina dal primo all'ultimo minuto e distrugge i Magic. Thompson a segno con 29 punti. Denver deve nuovamente fare a meno di Gallinari. Un problema al ginocchio sinistro tiene l'azzurro fermo ai box nel match vinto dai suoi Nuggets su dei Clippers privi di DeAndre Jordan e Blake Griffin. Cleveland batte Indiana ma perde Kyrie Irving e Iman Shumpert. Il primo accusa un dolore al ginocchio sinistro, il secondo una slogatura alla spalla sinistra. Con 24 punti, 16 assist e 10 rimbalzi, Russell Westbrook infila la quarta tripla doppia consecutiva, la 34esima in stagione, trascinando i suoi Thunder al quarto successo in fila sui Toronto Raptors. Memphis supera in trasferta Atlanta. La tripla doppia di Marc Gasol, la terza della carriera e, solo, la undicesima nella storia della franchigia, è il segreto del successo dei suoi Grizzlies. Dopo aver battuto New York 3 gare fa sul campo di casa, i Nets, questa volta, si prendono vincono anche al Madison Square Garden. ventiquattro i punti di Lopez.

I risultati della notte NBA

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz 91-83

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder 102-123

New York Knicks-Brooklyn Nets 110-121

Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies 91-103

Denver Nuggets-L.A. Clippers 129-114

Golden State Warriors-Orlando Magic 122-92