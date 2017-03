La Roma fuori, Spalletti: «Forse porto sfiga io»

ROMA - La rimonta della Roma si ferma sul 2-1 ed è il Lione a passare ai quarti di finale di Europa League. Al 16' sblocca Diakhaby dopo un avvio arrmbante della Roma che colpisce anche una traversa. Il gol è una doccia gelata: Valbuena batte una punizione perfetta per la testa di Diakhaby che sbuca tra Fazio e Manolas e insacca alle spalle di Alisson. Il pari di Strootman arriva un minuto dopo con un colpo di tacco schiacciato a terra dell'olandese su punizione di De Rossi. Al 15' della ripresa l'autogol di Tousart su un cross basso di El Shaarawy.

Spalletti: «Paghiamo qualche ingenuità»

«Se facciamo l'addizione di quanto successo nei 180 minuti meritavamo di passare il turno» il commento di Luciano Spalletti. «Non ci sono recriminazioni, forse sono io che porto sfiga - dice il tecnico della Roma - Siamo fuori perché nella somma delle due gare paghiamo qualche ingenuità. Non abbiamo avuto quel mestiere che richiedono questo tipo di partite. Purtroppo, in alcuni momenti ci perdiamo. La squadra, comunque, ha fatto una grande partita e meritava di passare il turno, per l'atteggiamento che ha avuto e per come sono andate le cose nella gara d'andata».

Anderlecht-Manchester United nei quarti

Sarà l'Anderlecht l'avversario del Manchester United nei quarti di finale di Europa League. E' questo l'esito del sorteggio di Nyon. Prima partita in Belgio, seconda in Inghilterra. Nelle altre gare gli spagnoli del Celta Vigo affronterà i belgi del Genk; l'Ajax giocherà contro i tedeschi dellO Schalke, il Lione affronterà i turchi del Besiktas.