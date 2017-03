Harden: 41 punti! Ma Rockets al tappeto coi Pelicans

NEW YORK - Boston, senza Isaiah Thomas, tenuto ai box da una botta al ginocchio destro, mette l'ipoteca sul match coi Nets (13-55) solo negli ultimi istanti. A caricarsi la squadra sulle spalle ci pensa Jae Crowder con 9 punti su 24 nel finale. John Wall con una prestazione da record guida i Wizards al successo sui Bulls. Toronto asfalta Detroit in trasferta ma ci mette 39 minuti a carburare. Nonostante l'assenza di Cousins, alle prese con un problema al ginocchio sinistro, i Pelicans superano in trasferta Rockets trascinati da un grande James Harden. Il Barba finisce con una maestosa tripla doppia da 41 punti, 14 rimbalzi e 11 assist, lasciato, però, troppo solo dai compagni. Ottava vittoria nelle ultime 9 gare e settima piazza a Est per Milwaukee che supera Los Angeles. Miami asfalta Minnesota per la sesta vittoria nelle ultime sette partite. Philadelphia asfalta Dallas, Orlando torna a vincere a Phoenix dopo quattro sconfitte consecutive.

Tutti i risultati:

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks 116-74

Washington Wizards-Chicago Bulls 112-107

Brooklyn Nets-Boston Celtics 95-98

Detroit Pistons-Toronto Raptors 75-87

New Orleans Pelicans-Houston Rockets 128-112

Miami Heat-Minnesota Timberwolves 123-105

Phoenix Suns-Orlando Magic 103-109

L.A. Lakers-Milwaukee Bucks 103-107