Federer in semifinale per il ritiro di Kyrgios

INDIAN WELLS - Si è completato il quadro dei semifinalisti del «BNP Paribas Open», primo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.993.450 dollari in dirittura d'arrivo sui campi in cemento di Indian Wells, in California. I protagonisti del penultimo atto nella parte bassa del tabellone saranno dunque Roger Federer e Jack Sock, che vanno ad aggiungersi a Stan Wawrinka e Pablo Carreno Busta, usciti vincitori al tie-break del terzo set nei rispettivi incontri giovedì notte. Roger Federer, numero 10 del ranking mondiale e 9 del seeding, ha conquistato la semifinale senza neppure scendere in campo grazie al ritiro dell'australiano Nick Kyrgios, numero 16 Atp e 15 del tabellone, debilitato con ogni probabilità a causa di un'intossicazione alimentare.

Federer: «Mi sento bene»

L'asso elvetico nell'orario programmato per il match è comunque entrato nello Stadium 1 rivolgendo alcune parole al pubblico. «Mi sarebbe davvero piaciuto affrontare Nick. Mi sento di nuovo bene, è una sensazione assai piacevole, sono felice e riposato, e credo che questo si veda anche nel mio gioco».

Sock supera Nishikori

Jack Sock, numero 18 Atp e 17esima testa di serie, dopo aver sgambettato al terzo turno il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 12 Atp, annullandogli 4 match point, ha aggiunto un altro scalpo eccellente al suo carniere, per la gioia dei tifosi americani, ovvero quello del giapponese Kei Nishikori, numero 5 della classifica mondiale e quarto favorito del seeding: 63 26 62 il punteggio, in un'ora e 48 minuti.