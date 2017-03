PGA tour, Francesco Molinari sale al 7° posto

ORLANDO - Francesco Molinari, settimo con 138 (70 68, -6) colpi, ha offerto un'ottima prova, guadagnando una posizione con un parziale di 68 (-4), nel secondo giro dell'Arnold Palmer Invitational (PGA Tour), il torneo voluto dal grande Arnie, recentemente scomparso. Al Bay Hill Club & Lodge (par 72) di Orlando in Florida, è salito in vetta Charley Hoffman (134 - 68 66, -10) sorpassando i due leader dopo un turno, l'argentino Emiliano Grillo, secondo con 135 (-9), e l'inglese Matthew Fitzpatrick, terzo con 136 (-8). Hanno recuperato l'altro australiano Jason Day, numero due del world ranking e campione uscente, e l'inglese Justin Rose, 13.i con 141 (-3), e il giapponese Hideki Matsuyama, 20° con 142 (-2), mentre sono oltre metà classifica il nordirlandese Rory McIlroy, numero tre mondiale 46° con 145 (+1), e Rickie Fowler, 58° con 146 (+2).

Charley Hoffman, 40enne di San Diego (California), quattro titoli nel circuito, ha segnato sette birdie e un bogey per il 66 (-6). Francesco Molinari dopo il 70 (-2) del turno iniziale con cui si è collocato in ottava posizione, ha migliorato la sua prestazione e ha condotto una gara molto attenta con quattro birdie senza bogey, mettendo in mostra un gioco di alto livello in ogni parte del campo. Il montepremi di 8.700.000 dollari. Diretta su Sky - L"Arnold Palmer Invitational viene teletrasmesso in diretta da Sky. Terza giornata: sabato 18 marzo, dalle ore 20,45 alle ore 23 (Sky Sport 3 HD).