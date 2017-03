ATP Indian Wells: finale tutta svizzera con Federer-Wawrinka

INDIAN WELLS - Ad Indian Wells sarà un derby ad assegnare anche il trofeo maschile. Saranno Roger Federer e Stan Wawrinka i protagonisti della finale di domenica al «BNP Paribas Open», primo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.993.450 dollari che si conclude sul cemento californiano. In semifinale lo svizzero di Basilea ha sconfitto per 61 76(4) lo statunitense Jack Sock, mentre lo svizzero di Losanna ha battuto per 63 62 lo spagnolo Pablo Carreno Busta, rivelazione del torneo. Nel bilancio dei precedenti Federer è avanti per 19-3 e si è aggiudicato le ultime tre sfide: l'ultimo successo di Wawrinka risale ai quarti del Roland Garros 2015.