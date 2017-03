Eterna Hingis, 56esimo titolo di doppio

INDIAN WELLS - Eterna Martina Hingis vicina ai 36 anni che compirà il prossimo 30 settembre. In coppia con Yung Jan Chan di Taiwan ha vinto il torneo di doppio a Indian Wells battendo 7-6 (4), 6-2 la coppia ceca Hradecka-Siniakova. Per lei 56 titoli di coppia con 37 compagne diverse, con una percentuale di vittoria dell'80.92% (441-104), e un albo d'oro negli Slam di 12 trionfi (5 Australian Open, 2 Roland Garros, 3 Wimbledon e 2 Us Open), in un arco temporale che va dal luglio 1996 sull'erba di Londra a gennaio di quest'anno sul cemento di Melbourne. Più tre urrah al Masters, l'argento olimpico 2016, e cinque doppi misti Slam.

«Grazie alla mia compagna»

A fine match, Martina è stata generosa e simpatica come al solito, quando vince, mentre non è mai stata una grande incassatrice, quando perde: «Devo dire un grande grazie alla mia compagna Latisha (Yung-Jan), questo è appena il terzo torneo in coppia, e mi ha aiutato nei primi due a credere di nuovo in me stessa. Ho vinto qui due anni fa, con Sania (Mirza), e così già tornare su questo campo e giocare la finale è stato fantastico».