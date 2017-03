Gabbiadini infortunato, Ventura chiama Petagna

ROMA - Manolo Gabbiadini dovrà rinunaciare alla convocazione in Nazionale a causa dell'infortunio patito questo pomeriggio nel corso della gara Tottenham-Southampton. Il Ct Gian Piero Ventura ha deciso di convocare al suo posto l'attaccante dell'Atalanta Andrea Petagna, che avrebbe dovuto raggiungere questa sera il raduno dell'Under 21 a Roma e si aggregherà invece alla Nazionale A al Centro Tecnico Federale di Coverciano. L'italia giocherà venerdì 24 marzo a Palermo con l'Albania nel match valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Russia 2018 e martedì 28 con l'Olanda ad Amsterdam in un'amichevole dal grande fascino (in entrambi i casi diretta Rai 1 alle ore 20.45).

Questo l'elenco dei convocati

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus); Gianluigi Donnarumma (Milan; Alex Meret (Spal)

Difensori: Davide Astori (Fiorentina); Andrea Barzagli (Juventus); Leonardo Bonucci (Juventus); Matteo Darmian (Manchester United); Danilo D'Ambrosio (Inter); Mattia De Sciglio (Milan); Alessio Romagnoli (Milan); Daniele Rugani (Juventus); Leonardo Spinazzola (Atalanta); Davide Zappacosta (Torino)

Centrocampisti: Daniele De Rossi (Roma); Roberto Gagliardini (Inter); Marco Parolo (Lazio); Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Esterni: Federico Bernardeschi (Fiorentina); Antonio Candreva (Inter); Lorenzo Insigne (Napoli); Matteo Politano (Sassuolo); Nicola Sansone (Villarreal); Simone Verdi (Bologna)

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino); Eder Citadin Martins (Inter); Ciro Immobile (Lazio); Andrea Petagna (Atalanta).