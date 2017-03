PGA Tour 2017: Marc Leishman trionfa nell'Arnold Palmer, 7° Francesco Molinari

ORLANDO - Francesco Molinari ha offerto un'altra ottima prova nel PGA Tour classificandosi settimo con 281 colpi (70 68 74 69, -7) nell'Arnold Palmer Invitational, il torneo ideato dal grande Arnie recentemente scomparso. Al Bay Hill Club & Lodge (par 72) di Orlando in Florida, si è imposto con 277 (71 66 71 69, -11) l'australiano Marc Leishman davanti a Charley Hoffman e a Kevin Kisner (278, -10). Al quarto posto l'inglese Tyrrell Hatton e il nordirlandese Rory McIlroy (279, -9) che con questo piazzamento è tornato numero due al mondo superando l'australiano Jason Day (23° con 286, -2), ora numero tre. Al 12° con 283 (-5) Rickie Fowler, al 13° con 284 (-4) l'inglese Justin Rose e sotto tono il giapponese Hideki Matsuyama, numero 4 del worl ranking, 45° con 290 (+2).

Molinari al 29° posto nel world ranking

Marc Leishman, 33enne di Warnambool, ha ottenuto il secondo titolo nel tour al 207° torneo disputato, grazie a un putt di quasi 20 metri alla buca 16 per l'eagle con cui ha messo fuori gioco gli avversari. Nel suo parziale di 69 (-3) anche tre birdie e due bogey. Per lui un assegno di 1.566.000 dollari su un montepremi di 8.700.000 dollari. Francesco Molinari ha girato in 69 colpi. Dopo un bogey in partenza ha realizzato tre birdie. Ha frenato nuovamente con un bogey, poi alla 16ª buca ha segnato l'eagle che lo ha lanciato tra i top ten. Notevoli gli effetti: ha guadagnato quattro posizioni nel world ranking (da 33° a 29°), sette nella money list del PGA Tour (20° con 1.197.247 dollari) e cinque nella graduatoria della FedEx Cup (18°).