Masters 1000 Miami: Johanna Konta è la campionessa del torneo

MIAMI - Due risultati in un colpo solo. Johanna Konta ha vinto il titolo del «Miami Open», torneo Wta di categoria Premier Mandatory dotato di un montepremi di 7.669.423 dollari che si è concluso sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, in Florida. In finale la britannica Konta, numero 11 Wta e decima testa di serie, ha sconfitto per 64 63, in un'ora e 35 minuti di partita, la danese Caroline Wozniacki, numero 14 del ranking mondiale e dodicesima testa di serie. Grazie a questa vittoria la 25enne britannica da lunedì andrà ad accomodarsi sulla settima poltrona mondiale, firmando il best ranking.