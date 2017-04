Gilbert domina il Giro delle Fiandre

Impresa d'altri tempi per Philippe Gilbert che vince il Giro delle Fiandre, la prima grande Classica del Nord, la seconda «Monumento» dopo la Milano-Sanremo, coprendo in solitaria gli ultimi 55 km. Il campione belga precede di una trentina di secondi un gruppetto con Greg Van Avarmaet e Niki Terpstra. Quarto Van Baarle, quinto Kristoff. Gran gara di Sacha Modolo, sesto. L'azione decisiva a 55 km dal traguardo sul Kwaremont. Sfortunati gli altri protagonisti con Sagan, Van Avarmaet e Naasen caduti proprio in cima al Kwaremont.