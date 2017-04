Belinelli e Gallinari non mollano la corsa playoff

NEW YORK - Denver è viva e Danilo Gallinari regala ai Nuggets l'ultima chanche per i playoff. Ventinove punti nella vittoria in casa di Miami con 5 rimbalzi e 2 assist. Nonostante la quarantesima tripla doppia stagionale di Westbrook, gli Hornets di Marco Belinelli passano a Oklahoma City e restano in scia per la postseason. Sette punti per l'azzurro. I Celtics vincono 110-94 a New York e consolidano il primato nella Eastern Conference. Curry con 42 punti regala ai Warriors l'undicesimo trionfo di fila. Servono una tripla doppia di King James che chiude con 41 punti e due supplementari a Cleveland per piegare Indiana in casa. Gli Spurs si appoggiano a Kawhi Leonard. 25 punti e 7 assist per la stella di San Antonio che supera Utah.

Scivolone casalingo per i Bucks

Quarta vittoria consecutiva per i Chicago Bulls che vincono a New Orleans con 39 di Butler. Ottava vittoria nelle ultime 9 gare, nona consecutiva tra le mura di casa per Toronto. Questa volta contro Philadelphia. Houston asfalta Phoenix con 26 di Butler. Scivolone casalingo per i Bucks ad opera dei Dallas Mavericks. Non basta il rientro dopo 7 gare di Paul Millsap per raddrizzare lo zoppicante finale di stagione degli Hawks. Brooklyn passa con 29 di Lopez. Sorprendente vittoria dei Lakers che lasciano l'ultimo posto della Western Conference ai Suns, incomprensibile soprattutto in chiave Draft.

I risultati della notte NBA:

New York Knicks-Boston Celtics 94-110

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets 101-113

L.A. Lakers-Memphis Grizzlies 108-103

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks 105-109

San Antonio Spurs-Utah Jazz 109-103

New Orleans Pelicans-Chicago Bulls 110-117

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 113-105

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks 91-82

Miami Heat-Denver Nuggets 113-116

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers 135-130

Golden State Warriors-Washington Wizards 139-115

Phoenix Suns-Houston Rockets 116-123