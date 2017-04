Il Milan vince e sorpassa l'Inter battuta a Crotone

MILANO - Continua l'inseguimento della Roma alla Juventus. I giallorossi passano a Bologna 3-0 e sono nuovamente a -6 dalla formazione di Allegri. L'Inter cade a Crotone 2-1 (doppietta di Falcinelli) che continua a sperare nella salvezza portandosi a -3 dall'Empoli. Vince il Torino a Cagliari e l'Udinese sul Genoa. Poker del Milan sul Palermo che ora ha scavalcato al sesto posto i cugini nerazzurri.

Risultati: Empoli-Pescara 1-1, 9'pt El Kaddouri (E), 31'pt Caprari (P) Atalanta-Sassuolo 1-1, 28'pt Cristante (A), 36'pt Pellegrini (S) Juventus-Chievo 2-0, 23'pt e 39'st Higuain Sampdoria-Fiorentina 2-2, 5'pt Fernandes (S), 15'st Rodriguez (F), 26'st Alvarez (S), 44'st Babacar (F) Bologna-Roma 0-3, 25'pt Fazio (R), 41'pt Salah (R), 30'st Dzeko Cagliari-Torino 2-3, 19'pt Borriello (c, rig) 33'pt Ljaic (T), 39'pt Belotti (T), 8'st Acquah (T), 50'st Han Kwang-S.(C) Crotone-Inter 2-1, 18'pt Falcinelli (rig, C), 22'pt Falcinelli (C), 20'st D'Ambrosio (I) Milan-Palermo 4-0, 6'pt Suso, 19'pt Pasalic, 37'pt Bacca, 25'st Deulofeu Udinese-Genoa 3-0, 20'pt de Paul, 31'pt Zapata, 4'st Robinho (aut).

Classifica: Juventus 77, Roma 71, Napoli 64, Lazio 60, Atalanta 59, Milan 57, Inter 55, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 44, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 20, Palermo 15, Pescara 14.