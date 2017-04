Coppa Davis: sconfitto Lorenzi, Italia ko col Belgio

CHARLEROI - Non è riuscita l'impresa all'Italia di Coppa Davis: è il Belgio ad aggiudicarsi la sfida valida per i quarti di finale, sul veloce indoor dello Spiroudome di Charleroi, impianto polivalente con una capienza di oltre 6mila posti. Il punto del 3-1 per i padroni di casa è venuto dal singolare fra i numeri uno delle due formazioni, nel quale David Goffin ha superato per 63 63 62, in un'ora e 51 minuti, Paolo Lorenzi, staccando così il pass per la semifinale dove i 'Diavoli rossi' affronteranno l'Australia a metà settembre.

Aveva saltato il primo turno di World Group in Germania a febbraio, il 26enne di Rocourt, numero 14 del ranking mondiale dopo esser stato top-10 il mese scorso, tornato leader della squadra contro l'Italia con i suoi due punti conquistati senza cedere un set. Nella prima giornata a Charleroi erano arrivati i successi di Steve Darcis su Paolo Lorenzi e di David Goffin su Andreas Seppi, a cui aveva risposto per gli azzurri la coppia Simone Bolelli/Andreas Seppi aggiudicandosi in 5 set sabato il doppio contro Ruben Bemelmans/Joris De Loore annullando pure un match point nel tie-break decisivo.