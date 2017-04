Masters tournament: Rose e Garcia leader

AUGUSTA - Lo spagnolo Sergio Garcia (210 - 71 69 70, -6) e l'inglese Justin Rose (210 - 71 72 67) inizieranno al comando il giro finale dell'81° Masters Tournament, primo major stagionale, sul percorso dell'Augusta National (par 72), ad Augusta in Georgia, dove Francesco Molinari è salito dal 45° al 32° posto con 221 colpi (78 72 71, +5). Saranno in corsa per il titolo anche Rickie Fowler, terzo con 211 (-5), Jordan Spieth, Charley Hoffman e Ryan Moore, quarti con 212 (-4), l'australiano Adam Scott, settimo con 213 (-3), e il sudafricano Charl Schwartzel, ottavo con 214 (-2). Justin Rose, campione olimpico, non ha mai mancato il taglio in undici Masters disputati, terminando secondo nel 2015 e decino lo scorso anno.

Sale ancora Francesco Molinari, trentaduesimo

Ha raggiunto Sergio Garcia con una grande progressione finale, mettendo a segno cinque birdie sulle ultime sette buche, dopo aver concluso le prime nove con due birdie e due bogey (67, -5).Francesco Molinari ha iniziato con un bogey alla buca 2, poi ha segnato par fino alla 12ª. Ha cambiato passo con tre birdie nelle successive quattro e ha chiuso con un bogey per il 71 (-1). E' al sesto Masters dove quale miglior piazzamento ha ottenuto il 19° posto nel 2012. Il montepremi è di dieci milioni di dollari.