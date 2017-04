Cosa vuole fare Roger Federer?

GINEVRA - «Credo che prenderò una decisione dopo la preparazione, il 10 maggio. Quando avremo finito il lavoro a Dubai, ci siederemo col mio staff e decideremo». Parola di Roger Federer che lascia ancora in dubbio sulla sua partecipazione o meno al Roland Garros dopo aver annunciato una pausa all'indomani della vittoria al Masters 1000 di Miami i primi di aprile.

Lo svizzero si è fermato dopo Miami

«Valuterò a seconda di come mi sentirò e di cosa eventualmente può accadere nel frattempo, a livello fisico e mentale». Federer ha annunciato che salterà praticamente tutti i tornei della terra rossa per recuperare le energie in vista di Parigi. «Per come la vedo, giocherò l'Open di Francia ma fino al 10 maggio molte cose possono succedere. Se non dovessi giocare la pausa sarebbe di 10 settimane. Giocare per giocare non lo voglio fare, devo stare realmente bene ed essere pronto».