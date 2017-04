La Juventus passa 2-0 a Pescara

MILANO - Continua a vincere la Juventus che batte 2-0 il Pescara grazie ad una doppietta di Gonzalo Higuain e continua la sua marcia in testa alla classifica. Scudetto sempre più vicino per i bianconeri che adesso si portano a +8 sulla Roma che non va oltre l'1-1 in casa contro l'Atalanta.

Orobici in vantaggio con Kurtic hanno subito la rete del pari di Dzeko ad inizio ripresa. Frena anche la Lazio che impatta 2-2 in casa del Genoa non riuscendo ad allungare così sulle milanesi che hanno pareggiato 2-2 nel derby. Genoa in vantaggio al 10' con Simeone che però viene recuperato allo scadere della prima frazione da Biglia. Nel secondo tempo Pandev segna il più classico gol dell'ex ma al 90' Luis Alberto fa 2-2. Tre punti d'oro per l'Empoli che espugna il campo della Fiorentina 2-1 grazie alla rete su rigore in pieno recupero di Pasqual. La squadra di Martusciello segna al 37' con El Kaddouri poi Tello fa 1-1 al 64' ma Pasqual spegne i sogni di rimonta europea dei viola. La vittoria dell'Empoli rende quasi inutile il pareggio del Crotone in casa del Torino per 1-1 dove a Belotti su rigore risponde Simy nel finale.

I Calabresi adesso sono a -5 dalla zona salvezza occupata dai toscani. Travolgente anche la vittoria del Cagliari che si impone 4-0 al Sant'Elia contro il Chievo con doppietta di Joao Pedro, e reti di Borriello e Sau. Termina a reti inviolate il match tra Palermo e Bologna.

Risultati: Inter-Milan 2-2: 36' Candreva (I), 44' Icardi (I), 83' Romagnoli (M), 97' Zapata (M) Roma-Atalanta 1-1: 22' Kurtic (A), 50' Dzeko (R) Palermo-Bologna 0-0 Cagliari-Chievo 4-0: 11' Borriello (CA), 15' Sau (CA), 40' e 90' J.Pedro (CA) Torino-Crotone 1-1: 66' (rig) Belotti (T), 81' Simy (C) Fiorentina-Empoli 1-1: 37' El Kaddouri (E), 64' Tello (F) Pescara-Juventus 0-2: 23' e 43' Higuain (J) Genoa-Lazio 2-2: 10' Simeone (G), 45' Biglia (L), 78' Pandev (G), 90' L.Alberto (L) Sassuolo-Sampdoria (ore 18) Napoli-Udinese (ore 20.45)

Classifica: Juventus 80; Roma 72; Napoli 67; Lazio 61; Atalanta 60; Milan 58; Inter 56; Fiorentina 52; Sampdoria, Torino 45; Udinese 40; Chievo, Cagliari 38; Bologna 35; Sassuolo 32; Genoa 30; Empoli 26; Crotone 21; Palermo 16; Pescara 14.