Fognini e Seppi eliminati a Montecarlo

MONTECARLO - Fabio Fognini e Andreas Seppi sono usciti di scena all'esordio nel «Monte Carlo Rolex Masters», torneo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.273.775 euro in corso sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il 29enne di Arma di Taggia, numero 29 Atp (semifinalista nell'edizione del 2013), non è riuscito a sovvertire il pronostico - e sfatare il tabù - contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 19 del ranking mondiale e 13esima testa di serie, cedendo con il punteggio di 76(0) 67(4) 63, dopo quasi due ore e un quarto di gioco, al 25enne di Gijon (al quinto successo in altrettanti confronti diretti).

Seppi 6-1 6-2 dal tedesco Zverev

Il 33enne di Caldaro, numero 75 Atp, in tabellone principale grazie a una wild card, ha trovato disco rosso di fronte al tedesco Alexander Zverev, numero 20 del ranking mondiale: 6-1 6-2 il punteggio, in un'ora e 8 minuti, in favore della stella Next Gen, 20 anni fra tre giorni.