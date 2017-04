Il Verona batte il Cittadella ed è secondo

ROMA - Nella 36esima giornata di serie B vince l'Hellas Verona in casa contro il Cittadella grazie a Bessa e Pazzini ed aggancia il Frosinone sconfitto in casa dal Novara in una gara spettacolare. Pareggiano a reti inviolate Perugia ed Ascoli mentre in coda importanti i successi del Brescia sul Benevento e della Pro Vercelli a Vicenza. Dura solo un tempo la speranza del Latina, sconfitto a Salerno 2-1 invece continua a sperare la Ternana che pareggia a Chiavari. Ancora un k.o. in trasferta per il Bari che esce sconfitto 2-0 dal Cabassi contro il Carpi.

Risultati: Spal-Trapani 2-1 Brescia-Benevento 1-0 Carpi-Bari 2-0 Frosinone-Novara 2-3 Perugia-Ascoli 0-0 Salernitana-Latina 2-1 Verona-Cittadella 2-0 Vicenza-Pro Vercelli 0-1 Virtus Entella-Ternana 1-1, Pisa-Avellino (h.18.00) Cesena-Spezia (h.20.30)

Classifica: Spal 67, Verona, Frosinone 62, Benevento, Cittadella 54, Perugia 53, Spezia, Entella, Carpi 51, Novara e Bari 50, Salernitana 49, Pro Vercelli 45, Avellino 41, Ascoli 40, Cesena 39, Trapani, Brescia 38, Vicenza 37, Te3rnana 36, Pisa 32, Latina 31.