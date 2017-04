Kuipers arbitrerà Barcellona-Juventus

ROMA - Sarà l'olandese Bjorn Kuipers l'arbitro del ritorno dei quarti di Champions League tra la Juventus e il Barcellona in programma mercoledì al Camp Nou. Un vero e proprio tabù per la squadra bianconera e soprattutto per Massimilaino Allegri. La Juventus nei 4 precedenti con il fischietto olandese non ha mai vinto: 1-1 col Lione (2 novembre 2016), 1-1 col Borussia Moenchengladbach (3 novembre 2015) in Champions League; 1-1 con la Fiorentina (13 marzo 2014) e il pesante k.o. a Londra col Fulham ( 4-1, il 18 marzo 2010) in Europa League. Quando Allegri era sulla panchina del Milan, Kuipers gli fischiò due rigori contro in Barcellona-Milan nell'aprile del 2012, finita 3-1, che costò ai rossoneri l'eliminazione dalla Champions (3 aprile 2012).