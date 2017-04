Ranking WTA, Schiavone alle soglie della Top 100

ROMA - Roberta Vinci è sempre la prima delle azzurre nella classifica pubblicata stamane dalla Wta: la 34enne tarantina è stabile al numero 35. Guadagna tre posizioni invece Camila Giorgi, ora 95esima, ma la "scalatrice" della settimana è Francesca Schiavone che, grazie al successo a Bogotà (ottavo titolo in carriera per la 36enne milanese), recupera ben 64 posti e risale al numero 104. Migliora anche Sara Errani, che grazie ai quarti in Colombia recupera 11 posizioni e si assesta al numero 110. Più indietro da segnalare un altro best ranking per Jasmine Paolini (n. 190).

Nessuna variazione nella top ten mondiale, che vede Angelique Kerber sul trono per la quinta settimana di fila. Alle sue spalle Serena Williams che nonostante il lungo stop (l'americana non gioca da Melbourne) ha ancora quasi 1000 punti di vantaggio su Karolina Pliskova, terza. A chiudere la top-10 è Madison Keys.

La top ten: 1 Angelique Kerber (Ger) 7.335 punti, 2 Serena Williams (Usa) 7.010 , 3 Karolina Pliskova (Cze) 6.020, 4 Dominika Cibulkova (Svk) 5.065, 5 Simona Halep (Rom) 5.022, 6 Garbine Muguruza (Spa) 4.790, 7 Joanna Konta (Gbr) 4.330, 8 Agnieszka Radwanska (Pol) 4.290, 9 Svetlana Kuznetsova (Rus) 4.025, 10 Madison Keys (Usa) 3.857

Le italiane: 35 Roberta Vinci, 1.480 punti, 95 Camila Giorgi,+3, 669, 104 Francesca Schiavone,+64, 602, 110 Sara Errani, +11, 542, 144 Karin Knapp, 397, 190 Jasmine Paolini,+9, 278, 221 Martina Trevisan, -2, 231, 293 Georgia Brescia,+5 ,150, 301 Camilla Rosatello, 143, 302 Jessica Pieri,+2, 143.