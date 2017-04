Higuain: «Il nostro segreto è Allegri»

TORINO - Il Campionato, una stagione di gol, ma anche la Champions League e le motivazioni di Mister Allegri. Di questo ha parlato Higuain ai microfoni di Antonio Romano di Jtv. «Sono molto soddisfatto per questa stagione - dice l'argentino - manca ancora un mesetto per arrivare alla fine, e vogliamo arrivare in fondo a tutto». Sul campionato «Siamo in un momento importante: i giochi non sono ancora chiusi, ci sono 18 punti a disposizione quindi non dobbiamo rilassaci: ma di certo manca sempre meno per il sesto Scudetto che desideriamo tanto, abbiamo un buon vantaggio».

Mercoledì il ritorno di Champions

«Io non so se il 3-0 sarà sufficiente - continua Gonzalo - Dobbiamo andare in Spagna per lottare, lavorare e fare quello che abbiamo già fatto all'andata. Loro hanno dimostrato con il Psg di poter fare miracoli, e quindi noi siamo attenti, ma anche il Barça deve stare attento a noi. Speriamo di avere le giuste palle gol e siamo sicuri di avere tutte le armi per andare avanti». Il Pipa elogia poi Allegri: «Per lui tutte le partite sono uguali. Le vive e le prepara alla stessa maniera, e questo permette a noi di mantenere sempre la giusta attenzione. Non ti rilassi e non molli mai, ed è questo il segreto per essere in lotta su tutti i fronti».

Migliora Dybala, si allena con la squadra

Paulo Dybala ha svolto oggi a Vinovo una parte dell'allenamento con il resto della squadra. Aumentano quindi le possibilità che sia a disposizione di Massimiliano Allegri per il match di ritorno dei quarti di Champions League contro il Barcellona in programma mercoledì al Nou camp. Il dubbio verrà comunque risolto dopo l'allenamento nel tardo pomeriggio a Barcellona. Dybala ha riportato una contusione con lieve distorsione a una caviglia in un contrasto con Muntari, sabato in Pescara-Juventus.