Cleveland e San Antonio sul 2-0

NEW YORK - Cleveland Cavaliers e San Antonio Spurs sul 2-0 nel primo turno dei playoff Nba. Cleveland passa su Indiana 117-111 con Kyrie Irving che segna 37 punti, a cui si aggiungono i 27 di Kevin Love e i 25 di un super LeBron James. Indiana non si scompone quando arriva fino a -18, si rimette in carreggiata fino a -5 quando Kyrie Irving li affonda.

Tra San Antonio e e Memphis il protagonista è Leonard: i suoi 37 punti trascinano gli Spurs sul 2-0.Kawhi Leonard si prende solo 14 tiri, ne segna 9, è perfetto dalla lunetta (17/17) ed arriva il successo 96-82 di San Antonio in gara-2, dominata dall'inizio alla fine. A Memphis non bastano i 24 di Mike Conley.