Lorenzi batte Granollers e tiene a galla l'Italia

MONTECARLO - Esordio vincente per Paolo Lorenzi nel «Monte Carlo Rolex Masters», torneo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.273.775 euro in corso sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Dopo l'uscita di scena di Fabio Fognini e Andreas Seppi lunedì, il 35enne senese, numero 37 Atp, reduce dai quarti di Marrakech, ha sconfitto per 62 64, in un'ora e 34 minuti, lo spagnolo Marcel Granollers, numero 65 del ranking mondiale, confermando l'esito dell'unico precedente, disputato lo scorso anno al challenger di Canberra.

Al secondo turno l'azzurro sfiderà il francese Lucas Pouille, numero 17 della classifica mondiale e 11esima testa di serie: il 23enne di Grande-Synthe si è aggiudicato l'unico testa a testa, disputato lo scorso anno sulla terra rossa di Bucarest, nei quarti (46 64 75 lo score).