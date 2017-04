Fognini: «Se Flavia partorisce salto Roma»

MONTECARLO - «Aspetto la telefonata di Flavia, e quando partorirà mi fermo per il tempo che serve. Se dovesse succedere a breve, non parteciperò agli Internazionali di Roma». Così Fabio Fognini, il tennista azzurro marito di Flavia Pennetta, in attesa del primo figlio, ha parlato del suo prossimo futuro sui campi di gioco.

«Ho chiesto la wild card a Barcellona - ha detto Fognini dopo la sconfitta al Masters di Montecarlo contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta - aspetto di sapere cosa decideranno, altrimenti chiederò per Budapest. E poi attendo la telefonata di Flavia», ha concluso sorridendo.

Sono molto contento del mio livello di gioco

A proposito della sconfitta sui campi di Country Club di Montecarlo, il tennista ligure ha detto: «Ho giocato bene, mi sento in forma. Certo rode perdere, ma si guarda avanti, sono molto contento del mio livello di gioco. E' stato un primo turno difficile, ma penso di aver giocato una buona partita - ha aggiunto - ho ancora da giocare il doppio. Il mio allenatore mi ha chiesto di essere aggressivo, lo sono stato, sono andato a rete e quando si rischia si è consapevoli che le cose possono non andare bene. Ora si guarda avanti».