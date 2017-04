I Bulls vincono a Boston e volano sul 2-0

BOSTON - Chicago vince anche gara2 dei playoff Nba in casa dei Celtics ed inguaia Boston chiamata ora ad una difficilissima rimonta. Decide l'ex Rajon Rondo che imprime il suo marchio sul 111-97 con cui Chicago fa due su due al TD Garden. Rondo ha maltrattato la sua ex squadra con 11 punti, 9 rimbalzi, 14 assist e 5 recuperi, infliggendo a Boston un colpo quasi da k.o. Dopo una bruttissima gara 1 (chiusa con soli 4 punti) Kyle Lowry guida i Raptors al successo in gara 2 che raddrizza le sorti della serie contro i Bucks (1-1). 22 punti in 39 minuti (col 6/12 dal campo) per il playmaker dei canadesi decisivo nella vittoria 106-100 di Toronto contro Milwaukee.

Impattano la serie anche i Los Angeles Clippers che battono 99-91 gli Utah Jazz e si portano sull'1-1. Griffin segna 24 punti ma gli Utah Jazz sono vivi e possono dire la loro nel prosieguo della serie.