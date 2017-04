Lewa, Vidal, Thiago furiosi. Assalto all'arbitro Kassai

MADRID - Non è andata giù la prestazione dell'arbitro Kassai ad alcuni giocatori del Bayern Monaco dopo l'eliminazione dai quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. La squadra tedesca protesta per alcuni errori come l'espulsione di Vidal e le due reti ai supplementari di Cristiano Ronaldo. Secondo la stampa spagnola sono dovuti intervenire gli agenti di polizia per allontanare tre giocatori della squadra tedesca (Vidal, Lewandowski e Thiago Alcantara) che si erano recati nello spogliatoio della terna arbitrale per discutere con il fischietto ungherese.

Ancelotti: «Meritavamo di più»

Anche il tecnico del Bayern, Carlo Ancelotti ci va giù duro con l'arbitro: «Abbiamo giocato molto bene e meritavamo di più. Le decisioni arbitrali ci hanno penalizzato molto. Il secondo giallo di Vidal non doveva esserci. Serviva un referee di maggior qualità in una partita come questa o serviva la video-assistenza, ci sono stati troppi errori». A dire la sua a fine gara è stato lo stesso Vidal: «E' difficile accettare un furto del genere, siamo stati eliminati per colpa dell'arbitro. C'erano due loro fuorigioco sui gol e io sono stato espulso ingiustamente. Nel nostro spogliatoio a fine gara c'era molta rabbia. Una sfida così intensa non doveva essere decisa dall'arbitro».