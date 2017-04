Lorenzi fuori al secondo turno contro il francese Puoille

MONTECARLO - Paolo Lorenzi è uscito di scena al secondo turno del «Monte Carlo Rolex Masters», torneo Atp Masters 1000 in corso sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il 35enne senese, numero 37 Atp, ha ceduto per 62 64, in un'ora e 22 minuti di gioco, al francese Lucas Pouille, numero 17 della classifica mondiale e 11esima testa di serie. Il francese ha centrato il break già al terzo gioco, poi bissato al quinto (4-1). Nel sesto game Lorenzi non ha sfruttato due opportunità (cancellate da un diritto e da un ace del transalpino) per recuperare uno dei due break permettendo al suo avversario di allungare sul 5-1.

Per Pouille ora il connazionale Mannarino

Pouille ha mostrato un tennis che non gli si vedeva esprimere da parecchio: nel settimo gioco l'azzurro ha annullato un set-point con un ace ed ha interrotto a cinque la striscia di giochi consecutivi di Lucas. Ma nel game successivo il 23enne di Grande-Synthe ha archiviato il primo parziale. Nella seconda frazione Lorenzi non ha sfruttato cinque palle-break nel secondo gioco ma nel quarto è riuscito a togliere la battuta al francese e poi ha allungato sul 4-1. Pouille, però, ha improvvisamente ritrovato i colpi del primo set, ha infilato un altro parziale di cinque giochi consecutivi centrando così il passaggio agli ottavi, contro il connazionale Adrian Mannarino, numero 56 Atp, passato attraverso le qualificazioni.