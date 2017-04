Il Napoli impatta sul Sassuolo. Niente sorpasso alla Roma

SASSUOLO - Sassuolo e Napoli hanno pareggiato 2-2 nell'anticipo delle 12.30 del campionato di serie A. Napoli in vantaggio al 52' con Mertens che ribadisce di testa in gol un cross di Callejon. Il pareggio sette minuti dopo di Berardi che sfrutta un errato passaggio all'indietro di Hamsik verso Reina. All'80' il pareggio del Sassuolo con Mazzitelli. All'84' corner di Callejon, deviazione di Albiol, il pallone giunge a Milik che insacca da posizione ravvicinata. AL 92' proteste furibonde del Napoli per un presunto tocco di mano di Cannavaro sul colpo di testa di Mertens, l'arbitro fa cenno di proseguire.