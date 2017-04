L'Empoli vince a San Siro con il Milan, Lazio a valanga sul Palermo

MILANO - Lazio a valanga sul Palermo con una tripletta di Keita in cinque minuti. L'Empoli sbanca Milano come la Sampdoria che vince e Crotone.

Questi i risultati:

Atalanta-Bologna 3-2, 3'pt Conti (A), 14'pt Freuler (A), 16'pt Destro (B), 16'st Di Francesco (B), 30'st Caldara (A)

Fiorentina-Inter 5-4, 23'pt, 19'st Vecino (F), 28'pt Perisic (I), 34'pt, 43'st, 46'st Icardi (I), 25'st, 34'st Babacar (F)

Sassuolo-Napoli 2-2, 7'st Mertens (N), 14'st Berardi (S), 35'st Mazzitelli (S), 39'st Milik (N)

Chievo-Torino 1-3, 7'st Ljaic (T), 11'st Zappacosta (T), 20'st Pellissier (C), 30'st I. Falque (T)

Lazio-Palermo 6-2, 8'pt, 9'pt Immobile (L), 21'pt, 24'pt rig, 26'pt Keita (L), 1'st, 7'st Rispoli (P), 45'st Crecco

Milan-Empoli 1-2, 40'pt Mchelidze E), 22'st Thiam (E), 27'st Lapadula (M)

Sampdoria-Crotone 1-2, 20'pt Schick (S), 22'st Falcinelli (C), 35'st Simy (C)

Udinese-Cagliari 2-1, 25'st Perica (U), 28'st Angella (U), 41'st Borriello (c)

Juventus-Genoa ore 20.45

Pescara-Roma: domani ore 20.45

Classifica:

Juventus 80, Roma 72, Napoli 71, Lazio 64, Atalanta 63, Milan 58, Inter 56, Fiorentina 55, Torino 48, Sampdoria 45, Udinese 43, Cagliari, Chievo 38, Sassuolo 36, Bologna 35, Genoa 30, Empoli 29, Crotone 24, Palermo 16, Pescara 14