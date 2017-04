Serena Williams nuova numero uno al mondo

MILANO - Cambio al vertice nella top ten mondiale, che vede Angelique Kerber sopravanzata da Serena Williams che non gioca da Melbourne e dopo l'annuncio della gravidanza rimarrà fuori dal circuito per un po'. Per la campionessa statunitense si tratta della 317esima settimana da regina della classifica, avvicinandosi a Martina Navratilova (332), mentre molto distante è ancora Steffi Graf con 377 settimane. Per il resto nessun'altra variazione nella top-10, con la ceca Karolina Pliskova a completare il podio, in attesa dei responsi dei grandi appuntamenti sul 'rosso', a cominciare dal torneo Premier di Stoccarda.

Roberta Vinci (© ANSA)

Roberta Vinci è sempre la prima delle azzurre

Roberta Vinci è sempre la prima delle azzurre nella classifica pubblicata stamane dalla Wta: la 34enne tarantina scende di un gradino e si attesta al numero 36. Guadagna cinque posizioni invece Camila Giorgi, ora 90esima, con due passi avanti anche per Francesca Schiavone, vicinissima al rientro fra le top-100 del ranking (102). Stabile Sara Errani al numero 110, mentre più indietro da segnalare un altro best ranking per Jasmine Paolini (n. 189) e per Georgia Brescia (n.247, con un balzo di 46 posizioni).

La top ten:

1 Serena Williams (Usa) +1 7.010 punti, 2 Angelique Kerber (Ger) -1 6.925, 3 Karolina Pliskova (Cze) 6.020, 4 Dominika Cibulkova (Svk) 5.065, 5 Simona Halep (Rom) 5.021, 6 Garbine Muguruza (Spa) 4.691, 7 Joanna Konta (Gbr) 4.330, 8 Agnieszka Radwanska (Pol) 4.205, 9 Svetlana Kuznetsova (Rus) 4.025, 10 Madison Keys (Usa) 3.857

Le italiane:

36. Roberta Vinci 1435 (-1) 90. Camila Giorgi 664 (+5) 102. Francesca Schiavone 602 (+2) 110. Sara Errani 542, 141. Karin Knapp 396 (+3) 189. Jasmine Paolini 278 (+1) 223. Martina Trevisan 231 (-2) 247. Georgia Brescia 199 (+46) 296. Camilla Rosatello 147 (+5) 302. Jessica Pieri 143.