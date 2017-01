Anche Tevez va in Cina: contratto da 38 milioni

SHANGHAI - Un trasferimento che resterà nella storia del calcio visto l'ingaggio faraonico. Carlitos Tevez sbarca in Cina a 32 anni per una cifra record. L'ex Juventus e Boca Juniors giocherà per lo Shanghai Shenua per la stratosferica cifra di 38 milioni di euro netti a stagione. La conferma è arrivata dal club cinese che ha dato sul suo sito il benvenuto al campione argentino. Poche ore prima era stato il Boca Juniors, a cui andranno 11 milioni di euro, a salutare l'Apache: «A presto Carlitos».

Tevez diventa il giocatore più pagato al mondo

Tevez, che firmerà un biennale, giocherà al fianco degli ex Inter, Guarin e Martins e sarà il giocatore più pagato al mondo. Tevez è solo l'ultima delle stelle ingaggiate in Cina. Il calcio parla così sempre più cinese, non solo in Italia. La scorsa settimana Oscar, il centrocampista brasiliano del Chelsea, è stato ceduto allo Shanghai Sipg ed ha firmato un quadriennale da 25 milioni l'anno. Il brasiliano, che percepirà più soldi di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, sarà rivale di Tevez sul campo, i due vivranno entrambi a Shanghai e si sfideranno nel derby cittadino.