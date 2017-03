La «remuntada» del Barcellona, 6-1 al PSG: la gioia dei tifosi

BARCELLONA - La gioia dei tifosi del Barça per la remuntada, per 6-1, sul Paris Saint German. I giocatori del Barcellona sono diventati dei veri e propri eroi per i loro supporter: il Barcellona è nella storia, titolano i principali quotidiani. Nessuna squadra, in 186 precedenti delle coppe europee, era riuscita a qualificarsi dopo aver perso 4-0 fuori casa. E ora, per la decima stagione consecutiva i catalani arrivano ai quarti di Champions League, ed anche questo è un record.

La gioia dei tifosi

«E' un miracolo - dice questo tifoso - spero che questa straordinaria vittoria darà alla squadra ancora più forza per ciò che rimane della Liga, e anche per vincere la Champions League. Ora è questo il principale obiettivo per la squadra: arrivare almeno in finale».