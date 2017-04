In Italia arriva lo Snow Volley

PRATO NEVOSO - Dalla sabbia alla neve, fra schiacciate e ricezioni. In Italia si sta per concludere il primo tour italiano di Snow Volley, disciplina nata in Russia che si sta diffondendo rapidamente sulle montagne europee. Dopo San Sicario, in Piemonte, e l'Alta Badia, Bolzano, l'ultima tappa dell'Acqua San Bernardo Snow Volley Tour si svolge sulle vette di Prato Nevoso, provincia di Cuneo, fino al 2 aprile a 2.000 metri d'altezza, nello splendido scenario delle Alpi marittime.

10 campi da gioco

Oltre 300 i partecipanti provenienti da ogni parte d'Italia che affolleranno i 10 campi da gioco installati per l'occasione. I vincitori del torneo conquisteranno anche l'accesso diretto per l'ultima tappa della competizione europea CEV (Confédération Européenne de Volleyball) Snow Volleyball European Tour 2017 in programma a Plan de Corones (BZ), l'8 e 9 aprile.