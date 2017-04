Allegri: «Complimenti al Napoli». Sarri: «Mai vista una Juve così in difficoltà»

NAPOLI - «Complimenti al Napoli, ha fatto una buona partita, non è facile giocare in casa del Napoli. All'inizio la squadra aveva cominciato bene, ma una volta in vantaggio abbiamo smesso di giocare - spiega il tecnico bianconero -. Noi siamo stati poco lucidi in fase di possesso, ma avevo previsto le difficoltà».

Su Higuain ha aggiunto: «Per lui una partita particolare, qui ha Napoli ha passato tre anni molto belli, ma ha fatto una buona partita e la squadra non lo ha assistito molto».

Sarri: «Mai vista una Juve così in difficoltà»

Di diverso avviso sul match l'allenatore del Napoli Sarri che replica. «Raramente si è vista una Juventus così in difficoltà. E pensare che si era messa malissimo per noi, prendendo subito gol contro una squadra che subisce pochissimo come quella bianconera. Quando una squadra gioca come ha fatto il Napoli stasera - commenta - un allenatore può andare a casa con tutte le sensazioni che vuole, tranne che con la delusione».