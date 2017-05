MILANO - Partitella a Milano per la star Nba Danilo Gallinari. Quattro contro quattro sul playground Lazio in zona Porta Romana a Milano. Il 29enne dei Denver Nuggets si è concesso ai suoi fan per quaqlche rimbalzo ma anche per foto ed autografi. Ecco il video amatoriale pubblicato da «Canestro», la community su Facebook sul basket in Campania.