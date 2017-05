I tifosi granata entrano nel nuovo Filadelfia

Incredibile rimonta dal -21. Gli ultimi 16 minuti e 31 secondi di LeBron James sono da film dell'orrore: per lui 0 punti con 0/4 al tiro (e 0/2 da tre), due palle perse, un solo rimbalzo e un solo assist, in una gara chiusa alla fine con 11 punti ma solo 4/13 al tiro e anche 6 palle perse.

Il tecnico bianconero ha vinto il sesto scudetto di fila e il suo quarto personale: «Io sono contento qui, ma la Juve è a un livello talmente alto che mantenerlo non è facile, bisogna confrontarsi e confrontare le nostre idee. Complimenti a questi ragazzi, sono nella storia»

La Roma di Luciano Spalletti sperava nel Crotone di Davide Nicola, ma la Juventus di Massimiliano Allegri non ha steccato, ha vinto per 3-0 contro i calabresi e si è laureata campione d'Italia per la 33esima volta nella sua storia.