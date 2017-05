ROMA - Il video che spiega la Papu Dance: il tormentone del web dal grande cuore. Gli Youtuber Gli Autogol hanno pubblicato un nuovo filmato per lanciare la Papu Dance challenge e raccogliere fondi per il progetto Insuperabili, una scuola calcio per atleti disabili. Testimonial dell'iniziativa il simpaticissimo Papu Gomez che ha lanciato la hit che sta spopolando in rete. Ecco le regole per partecipare: condividere il video con l'hastag #BailacomoelPapu e sfidare 3 amici. In palio una cena con Gli Autogol ma anche scarpe, magliette e gadget firmati dal Papu Gomez! Qui i link per scaricarla! iTunes: http://apple.co/2qL3kAN Spotify: http://spoti.fi/2pcE31n Google Play: http://bit.ly/2qGW4a2.